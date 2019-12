© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si accende subito dopo l'ultima gara del 2019 il mercato invernale del Bologna. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nella giornata di oggi la dirigenza felsinea incontrerà quella dell'Atalanta per portare avanti la trattativa per Musa Barrow, attaccante gambiano classe 1998 della Dea, primo obiettivo per il fronte offensivo della formazione di Sinisa Mihajlovic.