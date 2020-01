Bologna, oggi l'annuncio di Barrow. Ma l'esordio potrebbe slittare

Si chiuderà oggi la trattativa tra Atalanta e Bologna per Musa Barrow, che è arrivato ieri sera in città e già oggi sarà Casteldebole per le visite mediche e la firma sul contratto. Il Corriere dello Sport sottolinea come il suo esordio non dovrebbe avvenire nella sfida del prossimo weekend contro il Verona: più probabile vederlo in campo dalla trasferta di Ferrara, per alcuni problemi burocratici che il Bologna sta comunque provano a superare.