© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Il Resto del Carlino nella giornata di oggi il Bologna si incontrerà con gli agenti di Roger Ibanez per definire l’accordo economico e chiudere la trattativa. Per il ragazzo è pronto un contratto da 500mila euro più bonus (che potrebbero portare la cifra a 70mmila euro) a stagione fino al 2024. Si tratta dell’ultimo tassello visto che con l’Atalanta l’accordo è stato trovato sulla base del prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto fissato a 8-9 milioni più 2-3 di bonus. Il Bologna proverà a chiudere nelle prossime ore per poi passare alle visite mediche e tesserare il brasiliano in tempo utile per averlo contro l’Hellas Verona.