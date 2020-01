© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Motivi burocratici, quelli classici che prevedono il famoso "transfer" legato a un trasferimento dal Sudamerica all'Europa. I giorni potrebbero essere oggi e domani - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per vedere Nicolas Dominguez (che ha scelto un appartamento in pieno centro con la sua fidanzata Carolina) ufficialmente convocabile per la prima esperienza in A con la maglia del Bologna.