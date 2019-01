Bologna, Okwonkwo verso la cessione: c'è il Livorno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo otto presenze e 253' complessivi disputati in campionato. Orji Okwnonkwo, esterno offensivo classe 1998 in forza al Bologna, potrebbe accettare la corte del Livorno per dimostrare tutte le proprie qualità e tornare nella massima Serie calcistica da protagonista. A riportarlo è Sky Sport, la trattativa potrebbe andare in porto con la formula del prestito secco.