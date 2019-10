Bologna-Olimpija Ljubljana termina 2-2: a segno Palacio e Poli

Fonte: viaemilianews.com

Finisce con un pareggio e quattro gol l'amichevole mattutina tra Bologna e Olimpija Ljubljana. Un 2-2 che ha visto i rossoblù andare due volte in vantaggio per poi essere ripresi in entrambe le occasioni. Partenza sprint degli uomini di Mihajlovic che trovano il vantaggio dopo 300 secondi con il sempreverde Palacio. Gli sloveni, oltre un'ora dopo, riescono a trovare il pari con Lupeta, a venti dal termine. E nel finale botta e risposta: al minuto 80 Poli porta avanti gli emiliani ma Cekici, entrato in campo qualche minuto prima, ristabilisce la parità a pochi secondi dal novantesimo. Da segnalare, in casa felsinea, l'utilizzo di 22 giocatori. Il più presente Santander per 85 minuti.

BOLOGNA: Da Costa (55′ Sarr); Mbaye (72′ Lunghi), Corbo (56′ Dijks), Denswil (69′ Bani), Paz (81′ Visconti); Dzemaili (72′ Rocchi), Schouten (56′ Sansone), Soriano (64′ Mazza); Orsolini (30′ Juwara), Santander (85′ Koutsoupias), Palacio (46′ Poli). All.: Mihajlovic.

OLIMPIJA LJUBLJANA: Orbanic; Boakye, Bagnack, Samardzic (46′ Gorenc), Jurcevic (56′ Andrejasic); Knezevic (46′ Putincanin), Tomic, Menalo (76′ Kregar); Savic (76′ Cekici); Lupeta, Vukusic (44′ Kidric). All.: Hadzic.

ARBITRO: Rapuano.

MARCATORI: 5′ Palacio (B), 68′ Lupeta (O), 80′ Poli (B), 89′ Cekici (O)