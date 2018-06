Bologna, ora è caccia alla punta: tra le ipotesi Paloschi e Lasagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia all'attaccante in casa Bologna. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, gli emiliani starebbero pensando ad Alberto Paloschi della Spal, a Gianluca Lapadula del Genoa e a Kevin Lasagna dell'Udinese. Il tutto mentre non mancano le sirene per Federico Di Francesco che piace al Sassuolo.