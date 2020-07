Bologna, oro Tomiyasu. Mihajlovic non può farne a meno: con l'Atalanta ancora dal 1'

Che sia stato l'acquisto estivo più interessante e dalla miglior resa della scorsa campagna estiva del Bologna non ci sono dubbi. Takehiro Tomiyasu - sottolinea il Corriere dello Sport - continua ad essere uno dei giocatori più utilizzati durante la stagione e uno di quelli dal rendimento più costante. Insieme a Skorupski l'unico sempre presente nella formazione iniziale da quando è ripartito il campionato. In totale 28 presenze per 2458 minuti conditi da un assist e da una rete.

Acquistato come centrale, si è perfettamente adattato come esterno ma nelle sue prime partite in Giappone ha giocato anche come mediano davanti alla difesa. Questa sera, contro l'Atalanta, nonostante la stanchezza data dai tanti sforzi ravvicinati, sarà ancora lì. Mihajlovic ha più volte pensato di lasciargli un turno di riposo, specie per non rischiare infortuni muscolari, ma fino a questo momento è sempre tornato sui suoi passi.