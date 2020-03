Bologna, Orsolini: "A Bergamo non ero pronto, sono cambiato tanto. Qua sento fiducia"

vedi letture

L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Fra gli argomenti trattati il perchè della sua "esplosione" così tardiva: "Per la fiducia del club, della gente, dello staff tecnico, di Sinisa e in me stesso. Tutto questo ti porta stimoli cose buone e coraggio nel cercarne altre. A Bergamo non giocavo? Non ero pronto. Giocavo poco, una gara ogni sei, e quando entri vuoi dimostrare tutto il tuo mondo: e t'impappini. Da allora a oggi, comunque, sono cambiato tanto. Mi sento meno bambino. Sono capace di affrontare di petto le situazioni. Se c'è un problema ora lo dico. Ho imparato a rispettare educatamente tutti ma anche a farmi rispettare".