© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini ha analizzato ai microfoni di Rai Sport i primi quarantacinque minuti di Bologna-Crotone, match di Coppa Italia che vede i felsinei avanti per una rete a zero all'intervallo: "Dobbiamo cercare di riscattarci, sappiamo che è un momento difficile, lo vogliamo dimostrare stasera davanti al nostro pubblico. Vogliamo interpretare nel migliore dei modi la partita e speriamo di portare a casa il risultato. Il ritiro serve a compattarci, speriamo serva anche a fare prestazioni migliori in campionato".