© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Sky dopo il brutto ko sul campo dell'Atalanta: "È stata una bella botta, dopo 15 minuti di buio eravamo già sotto di quattro reti. Sapevamo che non sarebbe stato facile qui a Bergamo, nella ripresa ci abbiamo provato ma la qualità dell'Atalanta è indiscutibile. Pensiamo già alla gara con il Chievo, che per noi è una partita fondamentale. Tanti cambi di formazione? Chi scende in campo sa sempre quello che deve fare. Faccio i complimenti all'Atalanta, sono una squadra formidabile. Paratici mi segue? Fa piacere avere sempre gli occhi puntati addosso, ma io penso solo al presente. Ed il presente è il Bologna. Io posso solo migliorare con l'aiuto del mister e dei miei compagni di squadra. Salvezza? Abbiamo altri scontri diretti da giocare, non dobbiamo sbagliare. Se vinciamo queste gare possiamo salvarci. Mister Mihajlovic non era contento, era deluso dall'approccio alla gara".