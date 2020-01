© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua prodezza balistica ha permesso al Bologna di ottenere il pareggio finale nel Derby dell'Appennino contro la Fiorentina. Ai microfoni di DAZN, Riccardo Orsolini esprime tutta la sua felicità, ma anche un certo rammarico: "Faccio fatica a sentirti... L'abbiamo ripresa per i capelli ma questa era una partita da vincere. Senza nulla togliere alla Fiorentina, ma abbiamo dominato per tutto l'arco dell'incontro. Loro hanno segnato un gran gol, ma avremmo meritato di più. Una sconfitta ci avrebbe fatto male. Oggi a volte non riuscivo ad alzare la palla, soprattutto per la stanchezza nel finale. Invece sulla punizione è successo... Ora guardiamo avanti".

Consigli di Mihajlovic per la punizione?

"Ieri abbiamo provato le punizioni e lui mi spiegava dove mettere il piede per calciare. Il mister ha di che insegnarmi, è stato un maestro e posso solo imparare".

C'è una speranza per Euro 2020?

"Questa è una domanda difficile... (ride, ndr) Penso a far bene al Bologna, e mister Mancini se sceglierà di chiamarmi sarebbe un orgoglio sia per me che per questa gente che mi supporta sempre. Ci spero".