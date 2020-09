Bologna, Orsolini: "Dopo il lockdown ero la nonna di Batman ma ora tornerò al top"

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Se prima del lockdown sembravo Batman, dopo il lockdown ero la nonna di Batman. Sono convinto di tornare quello di un anno fa, sto lavorando duramente. Mi ero convinto che non saremmo tornati a giocare e poi senza pubblico soffro". Poi sulla possibilità di restare a Bologna: "Certo che reso. Dove cavolo vado... Sono felice perché è il terzo anno e posso dare continuità. Ho cambiato procuratore (è passato a Minieri mantenendo lo storico Camaioni) ma da quel che so non c'è mai stato niente di concreto per andare via".