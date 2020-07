Bologna, Orsolini: "Europa, sognare non costa nulla. Sarebbe una cosa magnifica"

vedi letture

Un match importante per il Bologna per inseguire il sogno Europa League contro una diretta concorrente come il Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport ha ribadito questa intenzione l'ala Riccardo Orsolini. "Ci sfreghiamo un pò le mani, sognare non costa nulla e ci proveremo fino all'ultima giornata e speriamo di centrarlo. Sarebbe una cosa magnifica".