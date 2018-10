Bologna, Orsolini: "Gioco dove vuole Inzaghi. Stiamo crescendo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bologna. Queste le sue parole: "Quello di mezzala è un ruolo inedito per me, da inizio ritiro Inzaghi mi ha detto che avrei potuto giocare lì e l’ho fatto con professionalità, anche se il tecnico sa dove collocarmi se ci fossero cambiamenti. Provo a metterlo in difficoltà ogni giorno, è chiaro che non è facile come ogni cambio di ruolo ma lo considero un modo per mettermi alla prova: più cose apprendo nel tempo, più sarò duttile. Sa Inzaghi che modulo è meglio adottare: io mi metto dove mi colloca. Chiaro che quando mi chiedono il mio ruolo dico di essere un esterno da 4-3-3, ho fatto anche il 3-4-3 con Gasperini: al di là dei numeri contano l’interpretazione e la voglia che hai. Io credo che a lungo andare potremo dire la nostra: in estate abbiamo lavorato per mettere benzina anche per la seconda parte di stagione, abbiamo margini di miglioramento ampi e i ritorni di Donsah e Palacio saranno importanti".