© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino per Riccardo Orsolini è in arrivo la chiamata del ct Roberto Mancini in vista delle sfide contro Grecia e Liechtenstein in programma a metà ottobre. L’esterno del Bologna, che in estate lo ha riscattato per 15 milioni dalla Juventus, è uno degli osservati speciali del tecnico che ne sta seguendo la crescita sotto la guida dell’amico Sinisa Mihajlovic che nell’ultima parte della scorsa stagione e in questo avvio di campionato gli ha trovato la posizione giusta venendo ripagato da otto reti (sulle 12 in totale con la maglia rossoblù) e cinque assist in neanche sei mesi.