© foto di Federico Gaetano

"È un’impronta che Mihajlovic ha dato da subito, una mentalità più offensiva, più aggressiva, spregiudicata alle volte". Riccardo Orsolini racconta il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il giovane esterno offensivo ha anche espresso soddisfazione per per le prestazioni e i risultati delle ultime partite. E sul futuro? Per ora c'è da salvare il club rossoblù, poi gli Europei Under 21 in estate.