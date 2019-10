© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mihajlovic ha dato una svolta importante alla mia carriera. Mi ha dato subito fiducia, che è quello che mi mancava un po' nell'ultimo anno e mezzo". A parlare è Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, direttamente a Sky Sport a margine del Premio Scopigno. "Inoltre ha ridato un'impronta a tutta la squadra. Ci è stato di aiuto, adesso gli siamo noi tutti vicini".

La stagione? "Per noi è un po' difficile iniziare un campionato senza un allenatore - prosegue Orsolini - anche se il suo staff ci sostiene sempre. Col suo carisma e e la sua forza però è in grado di darci qualcosa in più, spero che si rimetta presto".

La Nazionale? "E' solo una conseguenza del lavoro. Certamente sarebbe un motivo di orgoglio per me vestire la maglia azzurra. Mi sarebbe piaciuto giocarci, ma bisogna fare i conti con altre scelte. Spero che possa arrivare presto la mia chance".