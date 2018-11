Bologna, Orsolini: "Nel secondo tempo potevamo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato in mixed zone dopo il match contro il Chievo: “Eravamo partiti bene: dopo il gol di Santander abbiamo avuto altre due ottime occasioni nei primi minuti. Poi siamo calati e siamo stati sfortunati andando sotto. Nella ripresa potevamo portarla a casa. Purtroppo facciamo fatica nella fase difensiva. Ci lavoriamo molto e dobbiamo continuare ad impegnarci. Peccato perché non abbiamo trovato la vittoria che volevamo tanto. Io ho solo un obiettivo: mettere in difficoltà il mister, facendo di tutto per dimostrarmi pronto. Dispiace non aver portato a casa i tre punti oggi, ma dobbiamo guardare avanti: se continuiamo a seguire i consigli del mister risolveremo i problemi”.