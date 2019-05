© foto di Federico Gaetano

L'esterno d'attacco del Bologna Riccardo Orsolini, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 col Parma, ha parlato così della stagione e del suo gol: "Questa vittoria è merito di tutti, squadra, staff, mister, ma anche di questi meravigliosi tifosi. È una stagione difficile, altalenante, ma l’abbiamo ribaltata con pieno merito. Stiamo dando tutti il 100% per raggiungere questo traguardo. Per me è un’annata di crescita, la sto portando avanti con umiltà e spensieratezza e mi sto godendo il momento. Quello di oggi è il gol più importante per quanto mi riguarda”.