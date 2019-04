Bologna, Orsolini: "Ora siamo uniti. Mihajlovic mi sta facendo crescere"

© foto di Federico Gaetano

"Stiamo preparando questa gara come tutte le altre, con la giusta attenzione e il giusto entusiasmo". Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, analizza così a Sky Sport la prossima delicatissima sfida contro l'Empoli. "Ce la giocheremo alla morte, vincendo saremmo praticamente salvi".

Quanto è importante mister Mihajlovic? "Col mister stiamo trovando le giuste soluzioni sia in fase di possesso e non. Mi sta aiutando a crescere sotto molti punti di vista. So che devo ancora migliorare tanto, la strada è ancora lunga. Io mi metto a disposizione della squadra e del mister, so che potremo toglierci delle soddisfazioni".

Come sta la squadra dopo l'inizio difficile? "La squadra ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione prima possibile. Adesso siamo uniti e coesi. Sono contento sia personalmente che per la squadra".

Il futuro? A fine stagione avrò l'Europei Under 21 con l'Italia, un altro palcoscenico importante, spero di arrivarci bene. Poi per il futuro si vedrà. per il momento sono concentrato sulla salvezza del Bologna".