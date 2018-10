Bologna, Orsolini: "Prima della Roma mancava la scintilla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna - ma in prestito dalla Juventus - ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport."Sono un giocatore del Bologna e mi piace vedere che ci bastava una scintilla per risalire. Prima della vittoria contro la Roma non riuscivamo a sbloccarci per frenesia, perché se cerchi con troppa foga non trovi mai nulla. Poi le nostre qualità sono emerse".