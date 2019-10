Bologna, Orsolini su Miha: "Grandi lavate di testa anche in videochiamata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a DAZN per Riccardo Orsolini attaccante del Bologna. Fra i tanti temi toccati anche quello legato al rapporto con Sinisa Mihajlovic, tecnico del club felsineo alle prese con la battaglia contro la Leucemia: "Il mister è uno che si fa sentire anche se non è presente. Con le videochiamate ci fa delle lavate di testa niente male.. (ride, ndr). Al campo abbiamo fatto installare delle telecamere che gli permettono di seguirci in diretta e correggerci in tempo reale. Non ci molla, non ci abbandona mai anche se non è fisicamente con noi".