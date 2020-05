Bologna, Orsolini sul rientro: "È un po' come il primo giorno di scuola"

L'ala del Bologna, Riccardo Orsolini, è stato intercettato fuori dal centro sportivo di Casteldebole dopo la ripresa degli allenamenti individuali. "È come tornare a scuola", ha detto in seguito ai 57 giorni di stop forzato. Termoscanner all'ingresso e autocertificazione, ogni turno di lavoro è diviso su due campi per avere al massimo 3-4 giocatori sul prato. In queste due settimane visite alla clinica Villalba, per test e tamponi una decina di giorni.