© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match contro l'Atalanta: "Sto bene, mi alleno molto per stare così. Sono contento per la vittoria, abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene e ti mette in difficoltà".

Qual è stato l'approccio?

"Dovevamo partire così sennò non vinci. Dovevamo entrare così in campo ed attaccare dal primo minuto".

È cambiato qualcosa?

"Sto avendo un po' più di fortuna, ma l'importante è la vittoria di squadra".

Fino a quando giocherà?

"Vediamo quando finirà la stagione. Se starò bene continuerò".