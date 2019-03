© foto di PhotoViews

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta del rapporto che da subito si è instaurato a Bologna tra Sinisa Mihajlovic e Rodrigo Palacio. 37 anni, l'argentino gioca e si allena come un Cristiano Ronaldo: Gasperini lo avrebbe voluto all'Atalanta, ha scelto Bologna. Cosa farà in estate? Sentirà il suo corpo e deciderà, magari anche di restare prima di tornare in Argentina.