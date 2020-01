© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, al termine della gara vinta contro la SPAL, ha parlato l'attaccante del Bologna, Rodrigo Palacio. Queste le sue parole: "Siamo molto contenti, oggi è stata una partita dura, combattuta, l'importante era il risultato, il derby bisognava vincere. Mihajlovic? Lui quando è in panchina è un'altra cosa. Lui deve stare attento per via della malattia, ma quando è in campo con noi ci dà tanta carica. Il mio segreto? Io mi diverto e do sempre tutto".