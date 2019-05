Bologna, Palacio: "Non so se resterò, il club dice che bisogna parlare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, dopo la vittoria per 3-2 all'ultima di campionato con il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo cambiato tanto, giochiamo sempre per vincere. Questa salvezza è meritata perché abbiamo giocato bene da febbraio ad ora".

Sul futuro: "La società mi ha detto che dovremo parlare, vedremo se troveremo l'accordo. Io sono contento se la squadra vince, il gol arriverà se giocherò ancora. Ho sempre giocato per vincere".

Come fai a correre così tanto alla tua età? "Mi alleno bene. Ma è merito anche dei compagni".

Sulle proteste per il rigore: "Io ho sentito che mi ha toccato, ma se il VAR ha visto che non c'era, non c'era".

Sul futuro di Mihajlovic: "La decisione è sua, lui ha fatto bene qua, i tifosi vogliono che resti qua. Domani parlerà con il presidente, speriamo rimanga".

L'anno prossimo puntate all'Europa? "E' molto difficile, ma giocando così si può fare un gran campionato":