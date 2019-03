© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha commentato così il 2-1 di oggi al Sassuolo: "Siamo contenti perché abbiamo fatto tre punti importanti. Rientravamo dalla sosta che è arrivata nel nostro miglior momento e sapevamo che il Sassuolo è forte, ma abbiamo risposto bene trovando la vittoria al termine di una gara equilibrata. Il loro gol del pareggio per noi mentalmente è stato pesante, ma per fortuna ci ha pensato Mattia Destro a fare gol e siamo tutti contenti. Ora ci aspetta l’Atalanta, un avversario molto fisico, ma siamo in forma e abbiamo la giusta mentalità. Lavoreremo per ottenere i tre punti perché sappiamo che per salvarci dobbiamo vincere. Mancano nove gare, ma sono sicuro che se giochiamo con questo atteggiamento la salvezza può arrivare. Con Mihajlovic abbiamo un nuovo entusiasmo: siamo più offensivi, ci troviamo bene con questo sistema di gioco e a me piace giocare da prima punta. Ho 36 anni e per me non è facile ma ho tanta voglia, sono in forma, mi alleno bene e faccio quello che mi chiede il mister: non sono un bomber ma cerco di aiutare la squadra". Lo riportano i canali ufficiali dei felsinei.