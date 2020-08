Bologna, Palacio: "Voglio giocare fino a 40 anni. Lotto per una maglia da titolare"

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Pinzolo: "Sto bene e mi diverto ancora a giocare a calcio, mi alleno per questo. Lavoro sempre per essere titolare, non mi aspetto niente di diverso ma le scelte spettano al mister. Se deciderà di mettermi in panchina lo accetterà e mi allenerò per riconquistarmi il posto".

Obiettivo di gol?

"Non importante quanti gol farò, l'importante è che la squadra giochi bene e faccia punti. Sarà un campionato tosto, vogliamo migliorare il piazzamento della passata stagione".

Europa?

"Ci manca ancora continuità per arrivare in Europa, nell'ultima stagione abbiamo perso tanti punti per strada, non siamo ancora a quel livello".

Il mio futuro?

"Penso solo a giocare, finirò il campionato e poi deciderò ma ho ancora voglia di continuare: mi piacerebbe arrivare a 40 anni in campo. Qui sto bene, non potrei chiedere di più. Se ci sarà la possibilità di scegliere, sceglierò sempre il Bologna".

Barrow?

"L'anno scorso ha dimostrato di valere la doppia cifra".