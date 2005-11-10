Bologna, Palladino: "Ferguson può darci leadership. Mbangula ora ha bisogno di giocare"

In conferenza stampa a due giorni dalla sfida col Cagliari, il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato anche di diversi singoli della sua rosa:

Come sta vedendo Ferguson?

"Credo che sia un giocatore che può darci leadership ed è fondamentale sia in fase di possesso sia di ripiegamento. El Azzouzi e Moro stanno crescendo e devono sentirsi importanti. Io non lascio indietro nessuno".

In che posizione sta valutando Odgaard?

"L'ho provato in varie situazioni di campo. Lo volevo allenare per capirne le caratteristiche e quale fosse l'abito migliore da fargli indossare, perché lo conoscevo solo da avversario. Lo vedo come punta o sottopunta: ha le caratteristiche per poterlo fare e in queste posizioni potrà esserci utile".

Enem, Dovbyk o Odgaard: chi è in pole?

"Hanno caratteristiche diverse: Dovbyk è un giocatore più d'area, Enem è bravo a riempire l'area ma gli viene meglio legare il gioco, mentre Odgaard può partire dall'inizio se vogliamo fare un determinato tipo di partita. Vorrei che tutti e tre possano credere di essere titolari a Caglairi. Abbiamo provato anche soluzioni diverse perché senza Piccoli perderemo determinate caratteristiche".

Come sta vedendo Amondarain?

"Lunedì ho detto alla squadra che tutti devono sentirsi coinvolti perché non lascio nessuno indietro. Vitik, Amondarain, Alhassane, devono tutti andare forte come stanno facendo perché l'occasione l'avranno. Devono avere la fame di prendersi una maglia da titolari".

Cosa sta mancando a Mbangula?

"Lo vedo bene come sottopunta. Sta crescendo anche di condizione. Ha solo bisogno di giocare".