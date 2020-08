Bologna, pareggiata l'offerta del Bayern per Hickey. Ora starà al terzino decidere

vedi letture

Il Bologna non molla la presa su Aaron Hickey, terzino classe 2002 degli Heart of Midlothian, che negli ultimi giorni sembrava destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco. L’offerta della società è pari a quella dei bavaresi anche se i felsinei potrebbero garantire un posto in prima squadra fin da subito alla scozzese. Secondo quanto riferito da Bolognasportnews.it Sabatini e Bigon punterebbero proprio su questo per convincere il calciatore a scegliere l’Italia anziché la Germania.