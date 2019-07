© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giorno dopo il ko in amichevole con il Colonia Nicola Sansone ha parlato ai microfoni e ai taccuini dei giornalisti presenti nel ritiro del Bologna a Neustift im Stubaital.

"Ieri sicuramente nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo però ci può stare, abbiamo fatto meglio nella ripresa e ripartiamo da lì. Eravamo stanchi per il viaggio del giorno prima ma non cerchiamo scuse. Dovremo partire meglio, migliorare nell’approccio alla gara senza sottovalutare gli avversari. I nuovi? Vengono da campionati non di altissimo livello e ci vuole un po’ di tempo e pazienza per valorizzarli al meglio. Il nostro obiettivo è la salvezza da ottenere il prima possibile, poi vedremo come andranno le cose. Quest’anno voglio fare una bella stagione con tanti assist e gol: fare una preparazione normale e senza infortuni ti può aiutare a far bene poi in campionato. Mihajlovic? Cerchiamo di dare tutti qualcosa in più per il mister: ci manca, ovvio, ma lo staff sta dando tutto in sua assenza".