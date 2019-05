Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: gioca Destro, in panchina Inglese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, posticipo del lunedì, ore 19, in programma al Dall'Ara tra un'ora circa. Nessuna sorpresa nei felsinei, che schierano un 4-2-3-1 molto offensivo con Destro punto di riferimento offensivo con Orsolini-Soriano-Palacio mezzepunte. In difesa Lyanco recupera e va in campo dal primo minuto dopo i problemi avuti in settimana, mentre sulla corsia sinistra Krejci è costretto ad adattarsi come terzino in assenza di Dijks, squalificato.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

Allenatore: Mihajlovic.

Nel Parma ancora 3-5-2, il modulo promosso da D'Aversa nelle ultime settimane con buoni risultati, specie per quanto riguarda il rendimento difensivo. Nella ricerca del quinto risultato utile però i crociati dovranno fare di necessità virtù a centrocampo, dove mancano Kucka e Barillà. Giocano in loro vece Sprocati, chiaramente adattato, e Rigoni. Davanti ancora Ceravolo-Gervinho, non è ancora il momento del rientro per Inglese.

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni; Gazzola,Scozzarella, Sprocati, Rigoni, Dimarco; Gervinho, Ceravolo.

Allenatore: D'Aversa.