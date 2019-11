© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, dopo l'annuncio di Zlatan Ibrahimovic dell'addio ai Los Angeles Galaxy, entra nel vivo la partita per il suo futuro. I bookmakers scommettono sul suo ritorno in Italia, con Bologna e Milan avanti rispetto al Napoli per ottenere la sua firma. Resiste anche l'ipotesi che porta al possibile ritiro, che per il quotidiano "non è così remota", e che potrebbe stupire tutti ancora una volta dopo una vita sotto i riflettori di tutto il mondo.