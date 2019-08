Bologna-Paz, amore mai sbocciato. Per ora offerte solo dall'Argentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime dal Corriere dello Sport su Nehuèn Paz, il difensore argentino sul quale Bigon e Di Vaio sono stati addosso due anni e che una volta sbarcato in Italia non è mai riuscito a trovare spazi e fiducia. Paz è un comunitario - si legge - ma per il momento le uniche proposte che i responsabili dell’area tecnica del Bologna hanno ricevuto sul suo conto sono arrivate proprio dal suo Paese, l'Argentina, dove Paz gode ancora di una certa reputazione.