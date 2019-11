© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nehuen Paz potrebbe già lasciare il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore che non è stato mai utilizzato da Mihajlovic, nonostante l'emergenza in difesa, piace infatti in Argentina con il Velez Sarsfield pronto a riaccoglierlo nel suo paese natale nel caso in cui dovesse terminare l'avventura in Serie A.