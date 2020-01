Bologna, Paz incedibile: prima serve un'alternativa in difesa

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il mercato del Bologna non si sblocca. I rossoblù sono ancora alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di mister Sinisa Mihajlovic. Il Bologna ha bloccato Nehuen Paz, scrive Il Resto del Carlino in edicola oggi: potrebbe non partire a meno che il Bologna non individui il giovane talento da regalare a Mihajlovic.