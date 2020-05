Bologna, per l'addio di Tomiyasu servono 25 milioni. Roma avvisata

Il Bologna non sembra intenzionato a muoversi di un millimetro circa la valutazione di Takehiro Tomiyasu: i tentativi di imbastire un'operazione per portare il giapponese alla Roma si sono scontrati con le richieste degli emiliani, che valutano 20-25 milioni il terzino. La corsia di destra della squadra di Fonseca è più che affollata e in attesa di piazzare qualcuno in uscita è per ora difficile arrivare al classe 1998, rivela Il Tempo.