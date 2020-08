Bologna, per l'attacco Borini è la prima alternativa a Supryaga

Il Bologna continua a monitorare il mercato. Come riporta il Resto del Carlino, per la difesa si cercano almeno due giocatori possibilmente giovani o a parametro zero. Lorenzo De Silvestri è il primo obiettivo per la fascia destra, mentre al centro e il si proverà a riportare agli ordini di Mihajlovic Lyanco. In attacco oltre al giovane ucraino del Dnipro-1 Vladyslav Supryaga, torna in auge il nome di Fabio Borini che piace come profilo e porterebbe esperienza e duttilità nel reparto offensivo.