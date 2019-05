Bologna, per l'attacco l'obiettivo è Caicedo: non rinnoverà con la Lazio

Il Bologna pensa a Felipe Caicedo per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore dovrebbe lasciare la Lazio, visto che ha il contratto in scadenza nel 2020 e vuole una maglia da titolare. L'ecuadoriano non vuole rinnovare il suo contratto con la Lazio proprio per questo motivo e oltre ad ascoltare le proposte provenienti da Cina, Spagna ed Emirati Arabi potrebbe prendere in considerazione anche quella dei rossoblù.