Bologna, per l'attacco obiettivo Nicolas Gonzalez dell'Argentinos Juniors

Con la cessione di Simone Verdi al Napoli che è ormai cosa fatta il Bologna pensa al mercato in entrata e la dirigenza avrà a disposizione circa 20 milioni di euro per rinforzare la rosa. Il nome per l'attacco è Nicolas Gonzalez, ventenne dell'Argentinos Juniors, un giocatore che potrebbe garantire la doppia cifra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.