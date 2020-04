Bologna, per l'attacco torna di moda Pellegri: piace anche a Milan e Lazio

vedi letture

Il Bologna torna a pensare a Pietro Pellegri per l'attacco di Sinisa Mihajlovic. L'enfant prodige esploso al Genoa e poi bloccato al Monaco, è pronto per cambiare aria e la programmazione giovane che Joqy Saputo ha deciso di attuare per il proprio club potrebbe ripartire anche dal classe 2001. Milan e Lazio sono gli altri due club che seguono con attenzione l'evolversi della carriera del giovanissimo bomber. Lui ha tanta voglia di rivincita e anche se la carriera ancora non è praticamente iniziata, in tanti sono pronti a scommettere sul suo talento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.