Bologna, per la fascia destra c'è l'idea Widmer del Basilea

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, continua a cercare rinforzi sulle corsie laterali e per la fascia destra il nome nuovo è quello di Silvan Widmer. Ex Udinese oggi al Basilea, Widmer è considerato un titolare dal club elvetico e proprio per questo la trattativa si annuncia difficile. Ma il Bologna ci proverà comunque, per la rosea.