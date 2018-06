Bologna, per Masina avanza l'ipotesi Watford

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro del terzino sinistro Adam Masina potrebbe essere oltremanica alla corte del Watford. Secondo quanto riferito da Sportitalia il club inglese starebbe facendo sul serio per portare in Inghilterra il difensore classe '94 che ha ancora un anno di contratto con il Bologna, ma non sembra intenzionato a prolungare il rapporto. La trattativa sarebbe già entrata nel vivo.