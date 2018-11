Bologna, per Sansone si lavora al prestito con diritto di riscatto

© foto di Federico De Luca

Il Bologna al lavoro per arrivare a Nicola Sansone. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bologna, l'ex Parma e Sassuolo, oggi in forza al Villarreal, è il sogno per l'attacco del club felsineo. Che starebbe lavorando su un prestito con diritto di riscatto. Tanta concorrenza: ci sono infatti anche Parma, Fiorentina e Lazio. Il Bologna, però, può contare sul fatto che Sansone sia assistito da Tullio Tinti, storico agente di Filippo Inzaghi.