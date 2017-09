Bologna, Petkovic: "Palacio un esempio, fa sempre la cosa giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Petkovic, autore di un'ottima prestazione contro l'Inter, si è presentato ai microfoni dei cronisti in mixed zone. Questo quanto ripreso da BolognaNews: "Il mister mi ha detto di tenere la palla e subire fallo, perché la squadra ne aveva bisogno. Un attaccante deve far gol ma sono contento di aver lavorato per la squadra. Si deve aspettare la propria occasione e sfruttarla al meglio, continuando a lavorare dietro le telecamere. Dobbiamo essere bravo ad adattarci a tutti i moduli. Con Verdi e Di Francesco mi trovo benissimo. I prossimi impegni? Se caliamo un po' le altre squadre ci metteranno sotto. La squadra sta veramente bene, ha un atteggiamento positivo. Ognuno di noi sta dando qualcosa, dobbiamo continuare su questa strada. Palacio? Fa sempre la cosa giusta, è un esempio".