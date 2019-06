Bologna, piace Obiang. Domani possibile presentazione per Sabatini

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Pedro Obiang potrebbe essere in Italia. Lo spagnolo ex Sampdoria gioca dal 2015 al West Ham ma la Serie A continua a seguirlo, come testimoniano le voci di mercato che lo vogliono nel mirino dei club nostrani. La Gazzetta dello Sport scrive oggi che l'ex blucerchiato è valutato dal Bologna, a caccia di rinforzi per la nuova stagione.

Si programma la presentazione di Sabatini. Il dirigente ex Roma, Inter e Sampdoria - ieri operativo in sede - potrebbe essere presentato già nella giornata di domani. Sabatini sarà il supervisore tecnico del Bologna e del Montreal Impact, l'altro club del proprietario Joey Saputo.