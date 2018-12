Bologna, Poli: "2018 da cancellare, ma abbiamo lo spirito per salvarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha commentato così al sito ufficiale del club rossoblù la bella prova di ieri contro il Napoli, nonostante la sconfitta per 2-3: "Ripartiamo da Napoli con rammarico perché la squadra ha disputato una gran bella gara e purtroppo archiviamo un 2018 da cancellare: spesso la squadra ha raccolto meno di quanto ha espresso, magari facendo buone prestazioni contro le big ma lasciando punti nelle gare contro le squadre più abbordabili. Ora ripartiamo con lo spirito e la qualità messa in campo oggi (ieri, ndr), dobbiamo interpretare tutte le gare così. Abbiamo fatto un’ottima gara sotto tutti i punti di vista, dobbiamo essere consapevoli che possiamo fare bene sempre. Con questo spirito ci si salva. Il mio campionato? Ho accusato la preparazione con carichi pesanti iniziando la stagione in maniera meno brillante, però cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra e quando manca Dzemaili sono orgoglioso di sostituirlo nel ruolo di capitano. Voglio trasmettere voglia e determinazione indipendentemente dalla fascia. La squadra ha le qualità e lo ha dimostrato con una prestazione maiuscola col Napoli. Ora abbiamo sette giorni di pausa e poi c’è la Coppa Italia: è una bella soddisfazione giocare un ottavo davanti al nostro publico contro un avversario temibile. Spero che i miei compagni facciano una grande prestazione".