Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha parlato ai microfoni di InterTV in prossimità della sfida di San Siro contro i nerazzurri. Queste le sue considerazioni: "Per noi il cambio di allenatore deve dare una scossa importante, perché siamo in una classifica brutta. Dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo, per rialzarci al più presto. In questo momento il Bologna non deve guardare l'avversario, ma se stesso: abbiamo le qualità per rialzarci, ma dobbiamo metterle in campo".